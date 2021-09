Dall’1 novembre stop a Whatsapp: su quali smartphone non funzionerà più (Di lunedì 27 settembre 2021) Dall’1 novembre 2021 chi è in possesso di alcuni specifici smartphone non potrà più utilizzare Whatsapp. Il servizio di messaggeria istantanea che ha rivoluzionato il modo di fare comunicazione, infatti, ha deciso di tagliare il supporto per alcuni specifici dispositivi. Tra poco più di un mese allora le persone che sono in possesso di cellulari specifici dovranno tornare agli sms per messaggiare con parenti e amici. Ma quali sono i cellulari su cui Whatsapp non funzionerà più a partire dal mese di novembre 2021? C’è una buona notizia: saranno pochi e quei pochi saranno quelli che usano sistemi un po’ datati. Insomma chi possiede cellulari piuttosto recenti non dovrà preoccuparsi: Whatsapp continuerà a funzionare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 settembre 2021)2021 chi è in possesso di alcuni specificinon potrà più utilizzare. Il servizio di messaggeria istantanea che ha rivoluzionato il modo di fare comunicazione, infatti, ha deciso di tagliare il supporto per alcuni specifici dispositivi. Tra poco più di un mese allora le persone che sono in possesso di cellulari specifici dovranno tornare agli sms per messaggiare con parenti e amici. Masono i cellulari su cuinonpiù a partire dal mese di2021? C’è una buona notizia: saranno pochi e quei pochi saranno quelli che usano sistemi un po’ datati. Insomma chi possiede cellulari piuttosto recenti non dovrà preoccuparsi:continuerà a funzionare ...

