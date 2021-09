Correte a vedere Dinner club | in tv non c’era tanto talento dai tempi di Aniene

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 settembre 2021) Innanzitutto grazie. Grazie a te, autore di “” che fai partire Diego Abatantuono e Carlo Cracco su una Pontiac che non può non essere un omaggio a noi ragazze del secolo scorso, noi per le quali Abatantuono non è mai sceso dalla macchina di “Turné”, quella i cui cerchioni facevano «Katmandu, Katmandu, Katmandu». E grazie a te, Prime video, che dopo aver fatto il programma più scarso della pandemia, “Lol”, quello che ha fatto schifo a tutti ma tutti l’hanno guardato perché «i bambini ridevano», e che nostalgia del secolo scorso, quando non dovevamo abbassare i nostri consumi culturali per condividerli con tredicenni ontologicamente scemi, grazie a te che hai fatto una delle cose più belle che abbia visto alla tele in questo disgraziato secolo. Non vedevotutto assieme dai...