Advertising

scontOmaggio : Incentivi auto usate 2021: richiedi il bonus statale fino a 2.000€ - CitraroFrancitr : Bonus auto: dal 28 settembre possibile prenotare il bonus acquisto auto usate - OmaggioMania : Incentivi auto usate 2021: bonus statale fino a 2.000€ - oscuro_pirata : RT @oscuro_pirata: Ora riflettete. Non si era mai vista una roba del genere. Si deve promuovere il green e sto diavolo di Draghi guarda che… - guerz86 : Da domani partono gli eco incentivi. Ecco come richiedere il bonus auto usate: -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus auto

Una prima tranche delper l'acquisto dielettriche o ibride, attivato all'inizio dell'estate si è esaurito a fine agosto, facendo scattare l'allarme dei produttori, secondo i quali l'...usate, arriva lo sconto fino a 2.000 euro: come averlo Le condizioni per prendere un veicolo non nuovo in concessionaria beneficiando di uno sconto sulla base delle emissioni di CO2. ...Bonus auto usate al via: quanto spetta e come accedere all'incentivo che scatta dal 28 settembre in tutta Italia. Ci sono 40 milioni di euro ...Per la prima volta l'ecobonus è esteso anche alle auto usate. 40 milioni di euro stanziati. Gli acquisti, a partire dal 28 settembre ...