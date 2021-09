Schianto Cinquantina-600 a Monreale | un giovane in ospedale

(Di domenica 26 settembre 2021) Un giovanissimo ferito, trasportato al Pronto soccorso dell’Ingrassia di Palermo, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a. Una micro car, la cosiddetta, si è scontrata con una Fiat 500 in via Santa Liberata, a. Una strada abbastanza stretta che si trova nelle vicinanze della Circonvallazione dicon vui fa incrocio. Ad avere la peggio ilche si trovava alla guida della piccola auto. Il ragazzo è stato trasportato all’Ingrassia di Corso Calatafimi per essere sottoposto ad alcuni accertamenti clinici. Illesa, invece, la donna alla guida della 500, per lei solo un grande spavento. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, è intervenuta una pattuglia del Corpi di Polizia Municipale di ...

Advertising

monrealeatoday : Schianto Cinquantina-500 a Monreale, un giovane in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto Cinquantina

MonrealeSi

La donna in bicicletta si è scontrata con l'autocarro, e l'impatto si sarebbe rivelato fatale: la vittima, sulla, è infatti deceduta nello scontro. A nulla sono serviti i soccorsi di un'...E' successo in via Buonarroti, dove per cause ancora da accertare un uomo sullaè caduto dalla moto finendo a terra. Secondo le prime informazioni, nelloil motociclista avrebbe ...Un centauro adriese 58enne è finito al pronto soccorso a seguito delle ferite riportate nell’incidente accaduto questa mattina, venerdì 24 settembre, intorno alle 13, in via Filiberto ad Adria. L’uomo ...ADRIA - Un centauro adriese 58enne è finito al pronto soccorso a seguito delle ferite riportate nell’incidente accaduto questa mattina, venerdì 24 settembre, intorno alle 13, in via Filiberto ad Adria ...