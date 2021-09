Ruanda: Bagosora il 're del genocidio' muore in carcere (Di domenica 26 settembre 2021) L' colonnello dell'esercito ruandese Théoneste Bagosora, 80 anni, che si guadagnò sul campo il nomignolo di 're del genocidio', è morto ad 80 anni in in un ospedale di Bamako, dove era ricoverato per ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021) L' colonnello dell'esercito ruandese Théoneste, 80 anni, che si guadagnò sul campo il nomignolo di 're del', è morto ad 80 anni in in un ospedale di Bamako, dove era ricoverato per ...

L' colonnello dell'esercito ruandese Théoneste Bagosora, 80 anni, che si guadagnò sul campo il nomignolo di 're del genocidio', è morto ad 80 anni in in un ospedale di Bamako, dove era ricoverato per ...