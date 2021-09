Meghan e Harry "per beneficenza" a New York? Come campano veramente: indiscrezioni esplosive (Di domenica 26 settembre 2021) Nuove polemiche in arrivo su Harry e Meghan Markle. I Duchi di Essex sono a New York e tra un evento di beneficenza e una conferenza sull'equità della distribuzione dei vaccini nel mondo gli ex reali d'Inghilterra sembrano trattarsi benino. La coppia, scappata da Londra nell'estate del 2020 confermando così la fragorosa rottura familiare nella Corona,ha deciso di alloggiare al lussuosissimo Carlyle Hotel, nell'Upper East Side, struttura alberghiera tra le preferite dai Windsor. Peraltro, fanno notare gli esperti di cose reali, mentre discettava di Covid, vaccini e giustizia sociale, l'ex attrice della serie tv Suits sfoggiava un abito bianco firmato Valentino da 4.500 dollari e gioielli di Cartier per un valore di 35mila dollari. Insomma, non proprio all'insegna dell'understatment della Regina Elisabetta. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Nuove polemiche in arrivo suMarkle. I Duchi di Essex sono a Newe tra un evento die una conferenza sull'equità della distribuzione dei vaccini nel mondo gli ex reali d'Inghilterra sembrano trattarsi benino. La coppia, scappata da Londra nell'estate del 2020 confermando così la fragorosa rottura familiare nella Corona,ha deciso di alloggiare al lussuosissimo Carlyle Hotel, nell'Upper East Side, struttura alberghiera tra le preferite dai Windsor. Peraltro, fanno notare gli esperti di cose reali, mentre discettava di Covid, vaccini e giustizia sociale, l'ex attrice della serie tv Suits sfoggiava un abito bianco firmato Valentino da 4.500 dollari e gioielli di Cartier per un valore di 35mila dollari. Insomma, non proprio all'insegna dell'understatment della Regina Elisabetta. ...

