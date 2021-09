Vaccino, il Cts dà il via libera alla terza dose per over 80 e Rsa (Di sabato 25 settembre 2021) AGI - Via libera del Comitato tecnico-scientifico alla terza dose di Vaccino anti Covid per gli anziani over 80 e gli ospiti delle Rsa. Il Cts, riunito questo pomeriggio, a quanto si apprende ha tenuto conto dell'orientamento in tal senso dell'Aifa, ripreso dal commissario straordinario Figliuolo, rinviando invece la decisione sugli operatori sanitari, ritenendola non urgente al momento e considerando inoltre che non c'è univocità in letteratura sulla terza dose a persone sane, anche se maggiormente esposte come nel caso dei sanitari. Leggi su agi (Di sabato 25 settembre 2021) AGI - Viadel Comitato tecnico-scientificodianti Covid per gli anziani80 e gli ospiti delle Rsa. Il Cts, riunito questo pomeriggio, a quanto si apprende ha tenuto conto dell'orientamento in tal senso dell'Aifa, ripreso dal commissario straordinario Figliuolo, rinviando invece la decisione sugli operatori sanitari, ritenendola non urgente al momento e considerando inoltre che non c'è univocità in letteratura sullaa persone sane, anche se maggiormente esposte come nel caso dei sanitari.

