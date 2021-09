Ultime Notizie Roma del 25-09-2021 ore 13:10 (Di sabato 25 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione di Francesco Vitale in studio Mattarella al Quirinale dopo la pandemia di costruire una società coesa e solidale incontro del Presidente della Repubblica con una delegazione del consiglio delle conferenze episcopali italiana Ed Europea dalle chiese europee contributo a una costruzione di Unione Europea coesa Wow la direttrice è finanziere del Colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei rilasciata poveri far da un giudice ha lasciato il Canada è da in volo verso la Cina la figlia 49enne di Renzi fake il miliardario fondatore di Huawei sarebbe stata ripresa dalle TV Canale mentre si imbarca un volo per la città di shenzhen Afghanistan i talebani chiedono risarcimenti per le famiglie delle Vittime Civili la richiesta degli Stati Uniti che hanno preso parte alle operazioni militari lo rivelo un membro ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 settembre 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione di Francesco Vitale in studio Mattarella al Quirinale dopo la pandemia di costruire una società coesa e solidale incontro del Presidente della Repubblica con una delegazione del consiglio delle conferenze episcopali italiana Ed Europea dalle chiese europee contributo a una costruzione di Unione Europea coesa Wow la direttrice è finanziere del Colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei rilasciata poveri far da un giudice ha lasciato il Canada è da in volo verso la Cina la figlia 49enne di Renzi fake il miliardario fondatore di Huawei sarebbe stata ripresa dalle TV Canale mentre si imbarca un volo per la città di shenzhen Afghanistan i talebani chiedono risarcimenti per le famiglie delle Vittime Civili la richiesta degli Stati Uniti che hanno preso parte alle operazioni militari lo rivelo un membro ...

