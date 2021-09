Traffico Roma del 25-09-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 settembre 2021) Luceverdesul grande raccordo anulare rallentamenti tra la diramazionesud e la pietra la Laurentina è la Pontina lungo la carreggiata interna sulla Pontina rallentamenti perdel raccordo a via di Decima Anche a causa di un incidente precedente chiusura di via San Candido per un incendio all’altezza di via Giuseppe Nicoliniper un incidente sulla circonvallazione Aurelia all’altezza di via Palombini e quello incidente su via di Torrevecchia di via Savignone incidente con rallentamenti sul piazzale del Parco delle Rimembranze all’altezza di via del Sacro Cuore di Maria su via delle Vigne Nuove all’altezza di via Sottile incidente su via Marziale nei pressi di via delle Medaglie d’Oro altro incidente su via Giovanni Zanardini vicino via Carlo Spegazzini che dopo un incidente su via Monte ...