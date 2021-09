[SWITCH] Rilasciato Mission Control 0.6.0 (Di sabato 25 settembre 2021) Se cercate un homebrew che permette di collegare un Controller Bluetooth (Dualshock,8bitdo ecc) su Nintendo SWITCH senza utilizzare dongle o altri arnesi, lo sviluppatore ndeadly ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di Mission Control con una nuova versione 0.6.0 compatibile con l’ultimo firmware 13.0.0. Caratteristiche Supporta tutte le versioni del firmware SWITCH. Collega fino a 8 Controller Bluetooth senza SWITCH contemporaneamente senza hardware aggiuntivo. Utilizza i menu HOS nativi per l’associazione del Controller, la rimappatura dei pulsanti (firmware 10.0.0+) ecc. Supporto per il rumore* Ritardo di input basso. Memoria del Controller virtuale basata su file che consente di archiviare e recuperare dati come ... Leggi su gamesandconsoles (Di sabato 25 settembre 2021) Se cercate un homebrew che permette di collegare unler Bluetooth (Dualshock,8bitdo ecc) su Nintendosenza utilizzare dongle o altri arnesi, lo sviluppatore ndeadly haun nuovo aggiornamento dicon una nuova versione 0.6.0 compatibile con l’ultimo firmware 13.0.0. Caratteristiche Supporta tutte le versioni del firmware. Collega fino a 8ler Bluetooth senzacontemporaneamente senza hardware aggiuntivo. Utilizza i menu HOS nativi per l’associazione deller, la rimappatura dei pulsanti (firmware 10.0.0+) ecc. Supporto per il rumore* Ritardo di input basso. Memoria deller virtuale basata su file che consente di archiviare e recuperare dati come ...

