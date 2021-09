Moto, Tragedia in pista ad Jerez de la Frontera: muore Dean Berta Vinales (Di sabato 25 settembre 2021) Un incidente e una Tragedia, come accade sempre quando a morire è un quindicenne. Soprattutto nello sport con tutta la carriera davanti. Dean Berta Vinales correva per il Mondiale Superbike, ma la gara di oggi sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera, della categoria Supersport 300 è stata l’ultima. Il giovanissimo pilota era al primo anno nella categoria e correva per la scuderia Vinales Racing Team, fondata dallo zio Angel, il padre di Maverick, cugino e campione del Mondo. Dean si era fatto notare nelle categorie inferiori, come la European Talent Cup, dove aveva gareggiato sia nel 2019, che lo scorso anno. Il sogno a cui lavorava, era esordire come suo cugino in Motomondiale, classe 125, a soli 16 anni. L’incidente di ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 settembre 2021) Un incidente e una, come accade sempre quando a morire è un quindicenne. Soprattutto nello sport con tutta la carriera davanti.correva per il Mondiale Superbike, ma la gara di oggi sul circuito spagnolo dide la, della categoria Supersport 300 è stata l’ultima. Il giovanissimo pilota era al primo anno nella categoria e correva per la scuderiaRacing Team, fondata dallo zio Angel, il padre di Maverick, cugino e campione del Mondo.si era fatto notare nelle categorie inferiori, come la European Talent Cup, dove aveva gareggiato sia nel 2019, che lo scorso anno. Il sogno a cui lavorava, era esordire come suo cugino inmondiale, classe 125, a soli 16 anni. L’incidente di ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : LUTTO IN SUPERBIKE: È MORTO IL PILOTA 15ENNE DENA BERTA VINALES, CUGINO DI MAVERICK, PILOTA IN MOTO… - Fprime86 : RT @tuttosport: Tragedia in #Superbike, morto Dean Berta #Vinales dopo il grave incidente a #Jerez ?? - siciliafeed : #Moto, tragedia in #Spagna: muore in pista pilota di 15 anni - COSA E' SUCCESSO #morto #vinales - aloaizaoficial : RT @tuttosport: Tragedia in #Superbike, morto Dean Berta #Vinales dopo il grave incidente a #Jerez ?? - TrollGirardi : RT @tuttosport: Tragedia in #Superbike, morto Dean Berta #Vinales dopo il grave incidente a #Jerez ?? -