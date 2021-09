Loretta Goggi piange e Carlo Conti deve interrompere subito l'esibizione: crollo emotivo a Tale e quale show (Di sabato 25 settembre 2021) Arrivano sempre da Loretta Goggi le più grandi emozioni a Tale e quale show. La grande cantante e showgirl, giudice del Talent vip musicale di Rai1, viene celebrata da Carlo Conti in avvio di puntata per l'inizio della fiction Fino all'ultimo battito, che la vede protagonista nei panni di Margherita Ranieri. Poi si entra nel vivo della gara e della serata e qui i protagonisti non sono i giudici, pur divertentissimi e pimpanti, ma i concorrenti. Tocca a Simone Montedoro, stroncato la scorsa puntata e che ora veste i panni, pesanti e complicati, di Franco Califano, mito "maledetto" della canzone italiana troppo spesso ridotto a semplice "macchietta" da mala alla Romanzo criminale, e per questo ancora più complicato da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Arrivano sempre dale più grandi emozioni a. La grande cantante egirl, giudice delnt vip musicale di Rai1, viene celebrata dain avvio di puntata per l'inizio della fiction Fino all'ultimo battito, che la vede protagonista nei panni di Margherita Ranieri. Poi si entra nel vivo della gara e della serata e qui i protagonisti non sono i giudici, pur divertentissimi e pimpanti, ma i concorrenti. Tocca a Simone Montedoro, stroncato la scorsa puntata e che ora veste i panni, pesanti e complicati, di Franco Califano, mito "maledetto" della canzone italiana troppo spesso ridotto a semplice "macchietta" da mala alla Romanzo criminale, e per questo ancora più complicato da ...

