LIVE Berrettini/Zverev-Isner/Shapovalov, Laver Cup 2021 in DIRETTA: dopo il romano, anche Rublev vince! Europa sul 3-0: tra poco doppio in campo (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETINI-AUGER-ALIASSIME 03.58 Tra poco in campo dunque un doppio fondamentale per il Resto del Mondo. Il match è il secondo incontro della sessione serale al TD Garden di Boston negli Stati Uniti, il cui programma doveva il via alle 01.00 italiane ma è cominciato in ritardo. 03.56 È ancora l’Europa a vincere e vola sul 3-0 in questa prima giornata! Altro match sofferto e vinto da Andrej Rublev per 4-6 6-3 11-9 ai danni di Diego Schwartzman al secondo tentativo dopo essere stato sotto per 6-2 nel terzo set. 03.35 Andrej Rublev vince il secondo parziale per 6 giochi a 3 contro Diego Schwartzman in un set molto simile al primo con il russo che ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETINI-AUGER-ALIASSIME 03.58 Traindunque unfondamentale per il Resto del Mondo. Il match è il secondo incontro della sessione serale al TD Garden di Boston negli Stati Uniti, il cui programma doveva il via alle 01.00 italiane ma è cominciato in ritardo. 03.56 È ancora l’a vincere e vola sul 3-0 in questa prima giornata! Altro match sofferto e vinto da Andrejper 4-6 6-3 11-9 ai danni di Diego Schwartzman al secondo tentativoessere stato sotto per 6-2 nel terzo set. 03.35 Andrejvince il secondo parziale per 6 giochi a 3 contro Diego Schwartzman in un set molto simile al primo con il russo che ...

