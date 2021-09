Laver Cup 2021: Berrettini e Zverev sconfitti in doppio, Team Europe chiude la prima giornata sul 3-1 (Di sabato 25 settembre 2021) Si è conclusa la prima giornata di Laver Cup 2021 e, come da pronostico, è avanti Team Europe. Tuttavia non è stato facile per Berrettini e compagni portarsi avanti nel punteggio dopo i primi quattro match. Team World ha infatti venduto cara la pelle ed ha lottato su ogni punto, complicando la vita agli avversari. Purtroppo Matteo Berrettini non è riuscito a ripetersi dopo la vittoria contro Auger-Aliassime (QUI LA CRONACA) ed è stato sconfitto in doppio. Lui e Zverev si sono arresi in tre set al duo formato da Isner e Shapovalov, vittorioso in rimonta. Primo set conquistato per 6-4 dagli Europei, bravi a recuperare un break di svantaggio nel secondo parziale ma ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Si è conclusa ladiCupe, come da pronostico, è avanti. Tuttavia non è stato facile pere compagni portarsi avanti nel punteggio dopo i primi quattro match.World ha infatti venduto cara la pelle ed ha lottato su ogni punto, complicando la vita agli avversari. Purtroppo Matteonon è riuscito a ripetersi dopo la vittoria contro Auger-Aliassime (QUI LA CRONACA) ed è stato sconfitto in. Lui esi sono arresi in tre set al duo formato da Isner e Shapovalov, vittorioso in rimonta. Primo set conquistato per 6-4 daglii, bravi a recuperare un break di svantaggio nel secondo parziale ma ...

Eurosport_IT : Quando vinci in rimonta al tuo esordio in Laver Cup ???????? #EurosportTENNIS | #LaverCup | #Berrettini - Eurosport_IT : BERRETTINI IN RIMONTA ???????? Ribaltato Auger-Aliassime al super tie-break all'esordio assoluto in Laver Cup, Europa… - Gazzetta_it : Berrettini show in #LaverCup: Auger Aliassime cede dopo tre ore - nanaonweb : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI IN RIMONTA ???????? Ribaltato Auger-Aliassime al super tie-break all'esordio assoluto in Laver Cup, Europa avanti… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI IN RIMONTA ???????? Ribaltato Auger-Aliassime al super tie-break all'esordio assoluto in Laver Cup, Europa avanti… -