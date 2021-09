In fondo al desiderio di maternità, dieci voci che dicono tutta la verità (Di sabato 25 settembre 2021) La verità, però, è un’altra. Lo sguardo pietistico era il mio, posato su me stessa. Siamo pieni di desideri non realizzate, tutte. Ma quello di un figlio ha qualcosa di inconsolabile. Ti fa essere quella di “vorrei ma non posso”, di “dovevi svegliarti prima”. Mi sentivo in colpa e troppo esposta. Improvvisamente tutte mi sembravano più sagge, più risolte, più serene anche se piene di casini.Maddalena Vianello, “In fondo al desiderio - dieci storie di Procreazione assistita” (Fandango libri, 235 pp.) dieci storie, compresa la mia, scrive Maddalena Vianello, esperta di politiche di genere. Un viaggio dentro le voci femminili di chi ha fatto i conti con la procreazione assistita: con lo scoramento, con l’impossibilità, con una gravidanza felice, con lo stupore di vedere, dopo anni, il ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 settembre 2021) La, però, è un’altra. Lo sguardo pietistico era il mio, posato su me stessa. Siamo pieni di desideri non realizzate, tutte. Ma quello di un figlio ha qualcosa di inconsolabile. Ti fa essere quella di “vorrei ma non posso”, di “dovevi svegliarti prima”. Mi sentivo in colpa e troppo esposta. Improvvisamente tutte mi sembravano più sagge, più risolte, più serene anche se piene di casini.Maddalena Vianello, “Inalstorie di Procreazione assistita” (Fandango libri, 235 pp.)storie, compresa la mia, scrive Maddalena Vianello, esperta di politiche di genere. Un viaggio dentro lefemminili di chi ha fatto i conti con la procreazione assistita: con lo scoramento, con l’impossibilità, con una gravidanza felice, con lo stupore di vedere, dopo anni, il ...

