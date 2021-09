Giulia Salemi, l’appello per Dayane Mello: “Non la stanno tutelando!” (Di sabato 25 settembre 2021) Dayane Mello, situazione difficile nel reality La Fazenda. Giulia Salemi: “Non la stanno tutelando!” Dayane Mello dopo la partecipazione al GF Vip 5 ha scelto di mettersi nuovamente in gioco, prendendo parte al reality La Fazenda: l’esperienza della modella si sta rivelando abbastanza difficile. Ieri sera la produzione del programma trasmesso in Brasile ha organizzato una festa per i concorrenti, che a quanto pare non è stata per niente piacevole per Dayane. Sul web si evince che la 32enne sarebbe stata vittima di molestie da parte di uno dei suoi compagni di gioco. A farsi sentire facendo un appello sui social, ci ha pensato la sua amica Giulia Salemi. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli tramite un ... Leggi su cityroma (Di sabato 25 settembre 2021), situazione difficile nel reality La Fazenda.: “Non ladopo la partecipazione al GF Vip 5 ha scelto di mettersi nuovamente in gioco, prendendo parte al reality La Fazenda: l’esperienza della modella si sta rivelando abbastanza difficile. Ieri sera la produzione del programma trasmesso in Brasile ha organizzato una festa per i concorrenti, che a quanto pare non è stata per niente piacevole per. Sul web si evince che la 32enne sarebbe stata vittima di molestie da parte di uno dei suoi compagni di gioco. A farsi sentire facendo un appello sui social, ci ha pensato la sua amica. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli tramite un ...

