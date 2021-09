Entro sei mesi Elon Musk vuole iniziare a testare le sue interfacce neurali sull’essere umano (Di sabato 25 settembre 2021) Elon Musk (foto: David McNew/Afp/Getty Images)Torino – Arriveranno “Entro i prossimi sei mesi” i test sugli esseri umani delle interfacce neurali impiantabili di neuralink, ma Elon Musk guarda anche oltre: conferma di voler realizzare una città su Marte per “allargare la scala della conoscenza dell’umanità” e rivela che se oggi avesse vent’anni investirebbe sulla medicina digitale, sull’Rna messaggero e – certo – sull’intelligenza artificiale. Lo ha detto l’inventore sudafricano dal palco delle Ogr di Torino, virtualmente collegato con l’Italian Tech Week organizzata dal gruppo Gedi. A dialogare con lui John Elkann, presidente Stellantis e numero uno della galassia Exor, che ha raccontato di aver conosciuto Musk nel ... Leggi su cityroma (Di sabato 25 settembre 2021)(foto: David McNew/Afp/Getty Images)Torino – Arriveranno “i prossimi sei” i test sugli esseri umani delleimpiantabili dink, maguarda anche oltre: conferma di voler realizzare una città su Marte per “allargare la scala della conoscenza dell’umanità” e rivela che se oggi avesse vent’anni investirebbe sulla medicina digitale, sull’Rna messaggero e – certo – sull’intelligenza artificiale. Lo ha detto l’inventore sudafricano dal palco delle Ogr di Torino, virtualmente collegato con l’Italian Tech Week organizzata dal gruppo Gedi. A dialogare con lui John Elkann, presidente Stellantis e numero uno della galassia Exor, che ha raccontato di aver conosciutonel ...

Entro sei mesi Elon Musk vuole iniziare a testare le sue interfacce neurali sull essere umano Wired Italia

