Eleonora Giorgi è sparita dai social, ma non è come Loretta Goggi: i motivi – VIDEO (Di sabato 25 settembre 2021) Eleonora Giorgi è completamente scomparsa dai social, tanto che anche suo figlio, Paolo Ciavarro, si è preoccupato. Ecco il VIDEO pubblicato dall’attrice per spiegare che cosa è davvero successo. Loretta Goggi ha subito un attacco hacker ed una serie di insulti dopo una delle ultime apparizioni televisive. La decisione della cantante è stata netta: basta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 settembre 2021)è completamente scomparsa dai, tanto che anche suo figlio, Paolo Ciavarro, si è preoccupato. Ecco ilpubblicato dall’attrice per spiegare che cosa è davvero successo.ha subito un attacco hacker ed una serie di insulti dopo una delle ultime apparizioni televisive. La decisione della cantante è stata netta: basta L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Valerio_Scanu : Mi pare Eleonora Giorgi Ma sono in diretta? #StarInTheStar - GABRIELLAMARA2 : RT @Valerio_Scanu: Mi pare Eleonora Giorgi Ma sono in diretta? #StarInTheStar - Viola_rossa3 : RT @Valerio_Scanu: Mi pare Eleonora Giorgi Ma sono in diretta? #StarInTheStar - Ilariadesi1 : RT @Valerio_Scanu: Mi pare Eleonora Giorgi Ma sono in diretta? #StarInTheStar - rosaria__franco : RT @Valerio_Scanu: Mi pare Eleonora Giorgi Ma sono in diretta? #StarInTheStar -