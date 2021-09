C’è Giuliana su Rai 1 con Amadeus a «I soliti ignoti» (Di sabato 25 settembre 2021) Giuliana D’Ambrosio, storica titolare dell’omonima e conosciuta osteria di via Broseta, ha partecipato al quiz-show di Amadeus sabato 25 settembre. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 25 settembre 2021)D’Ambrosio, storica titolare dell’omonima e conosciuta osteria di via Broseta, ha partecipato al quiz-show disabato 25 settembre.

Advertising

levrierog : @giuliana_marco @fernandosogaro @victorosimhen9 @DAZN_IT Il punto non è questo. C'è una regia. E l'episodio non ma… - Osserv_Impresa : I Benetton ago della bilancia nella partita per Generali: Nel partito dell’adesione al patto tra Caltagirone, Del V… - fisco24_info : I Benetton ago della bilancia nella partita per Generali: Nel partito dell’adesione al patto tra Caltagirone, Del V… - tavelett : RT @Antincivili: Angolo tra via Gabriele Camozzi e via Silvio Pellico. Ecco cosa resta dove un tempo c'era un'edicola @Lavoratori_Ama @dani… - Emilystellaemi2 : RT @Emilystellaemi2: @SandraCeradini Sandra, Gina, Gabriella, Lucia,Giuliana, notate che grande cambiamento, c'è in Twitter verso gli anima… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Giuliana “Vespri d’organo“, sublimi note celestiali il Resto del Carlino