“Bentornati a Scuola” al via la sua seconda edizione! (Di sabato 25 settembre 2021) Giovedì 30 settembre Confartigianato Salerno e Centrale del Latte Salerno offrono la sana colazione ai piccoli studenti salernitani. Un modo originale per avviarli ad una sana colazione e per augurargli anche un buon anno scolastico, si spera in presenza e senza più restrizioni. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa “Bentornati a Scuola” si ripete; tante le novità ma lo scopo dell’iniziativa rimane lo stesso: sensibilizzare i giovani al consumo di prodotti a km zero e di filiera corta attraverso la “merenda della salute”. Giovedì 30 settembre tutti i bambini possono ritirare gratuitamente presso i panifici aderenti un sacchetto contenente un brick di latte&cacao della Centrale del Latte, una brioche artigianale sfornata dai panificatori di Confartigianato Salerno e… una piccola sorpresa per iniziare al meglio il nuovo anno scolastico. ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 25 settembre 2021) Giovedì 30 settembre Confartigianato Salerno e Centrale del Latte Salerno offrono la sana colazione ai piccoli studenti salernitani. Un modo originale per avviarli ad una sana colazione e per augurargli anche un buon anno scolastico, si spera in presenza e senza più restrizioni. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa “” si ripete; tante le novità ma lo scopo dell’iniziativa rimane lo stesso: sensibilizzare i giovani al consumo di prodotti a km zero e di filiera corta attraverso la “merenda della salute”. Giovedì 30 settembre tutti i bambini possono ritirare gratuitamente presso i panifici aderenti un sacchetto contenente un brick di latte&cacao della Centrale del Latte, una brioche artigianale sfornata dai panificatori di Confartigianato Salerno e… una piccola sorpresa per iniziare al meglio il nuovo anno scolastico. ...

Advertising

ottopagine : Salerno, si ripete l'iniziativa 'Bentornati a Scuola' #Salerno - PreyetChiara : RT @fortedibard: Il ritorno delle scuole e dei ragazzi è un segnale di buon auspicio per un graduale ritorno alla normalità nel rispetto de… - savina_b : RT @fortedibard: Il ritorno delle scuole e dei ragazzi è un segnale di buon auspicio per un graduale ritorno alla normalità nel rispetto de… - RDomaine : RT @fortedibard: Il ritorno delle scuole e dei ragazzi è un segnale di buon auspicio per un graduale ritorno alla normalità nel rispetto de… - fortedibard : Il ritorno delle scuole e dei ragazzi è un segnale di buon auspicio per un graduale ritorno alla normalità nel risp… -