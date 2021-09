Allarme Cybersecurity, dal virus del riscatto al phishing mirato (Di sabato 25 settembre 2021) Anche in scia alla pandemia, sono ormai all’ordine del giorno le minacce informatiche. Caso “scuola”, appena poche settimane fa, l’attacco che ha messo in ginocchio i server della Regione Lazio, generando una vera e propria emergenza digitale e creando moltissimi disagi ai cittadini, ma soprattutto rivelando le fragilità in termini di cyber security dell’intero sistema. Un problema non solo italiano ma che coinvolge l’intero pianeta. Sempre di recente, infatti, i pirati informatici avevano tenuto in ostaggio il Colonial Pipeline, il più grande oleodotto statunitense, 9.000 chilometri di lunghezza. Con l’infrastruttura bloccata per giorni, i gestori hanno deciso di pagare agli hacker circa 4,4 milioni di dollari in bitcoin. Qualche giorno più tardi, il 31 maggio, è stata la volta di Jbs, il più grande fornitore di carne al mondo. Anche questa volta un bel bottino per i cybercriminali, ... Leggi su quifinanza (Di sabato 25 settembre 2021) Anche in scia alla pandemia, sono ormai all’ordine del giorno le minacce informatiche. Caso “scuola”, appena poche settimane fa, l’attacco che ha messo in ginocchio i server della Regione Lazio, generando una vera e propria emergenza digitale e creando moltissimi disagi ai cittadini, ma soprattutto rivelando le fragilità in termini di cyber security dell’intero sistema. Un problema non solo italiano ma che coinvolge l’intero pianeta. Sempre di recente, infatti, i pirati informatici avevano tenuto in ostaggio il Colonial Pipeline, il più grande oleodotto statunitense, 9.000 chilometri di lunghezza. Con l’infrastruttura bloccata per giorni, i gestori hanno deciso di pagare agli hacker circa 4,4 milioni di dollari in bitcoin. Qualche giorno più tardi, il 31 maggio, è stata la volta di Jbs, il più grande fornitore di carne al mondo. Anche questa volta un bel bottino per i cybercriminali, ...

gnanoia : Ransomware a New Cooperative, infrastrutture critiche di nuovo sotto attacco: perché è allarme rosso… - cybersec_feeds : RT @pejoneresearch: SOVA, il trojan bancario per Android: è allarme furto dati - DeaDCeLL77 : RT @pejoneresearch: SOVA, il trojan bancario per Android: è allarme furto dati - CyberSecHub0 : RT @pejoneresearch: SOVA, il trojan bancario per Android: è allarme furto dati - 44z75f1837 : RT @pejoneresearch: SOVA, il trojan bancario per Android: è allarme furto dati -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Cybersecurity Aumento di cyber attacchi: attività ransomware raddoppiata Fortinet , player globale nelle soluzioni di cybersecurity ampie, integrate e automatizzate presenta i risultati del suo FortiGuard Labs Global ...che alcuni attacchi hanno suscitato ha messo in allarme ...

Ransomware a New Cooperative, infrastrutture critiche di nuovo sotto attacco: perché è allarme rosso ... infrastrutture critiche di nuovo sotto attacco: perché è allarme rosso Ransomware a Olympus, un'...Big Data & Analitycs ZeroUno Blockchain4Innovation Cloud Computing ZeroUno Cybersecurity CorCom ...

Data leak Fortinet, divulgati 500.000 account VPN: è allarme ransomware Cyber Security 360 Offensiva hacker, l'Italia in ritardo: cybersecurity di rimessa Prima i fatti: in questo 2021 l’Italia è il quarto Paese al mondo più colpito da cyber-attacchi correlati al Covid. Sulla Penisola si sono abbattute 131.197 minacce tra spam ...

Allarme sicurezza e censura, dalla Lituania alt agli smartphone cinesi E dunque – potenzialmente, visto che questa funzionalità era disabilitata sui telefoni esaminati dagli esperti lituani - in grado anche di censurare la libertà di espressione. La pesante accusa, ennes ...

Fortinet , player globale nelle soluzioni diampie, integrate e automatizzate presenta i risultati del suo FortiGuard Labs Global ...che alcuni attacchi hanno suscitato ha messo in...... infrastrutture critiche di nuovo sotto attacco: perché èrosso Ransomware a Olympus, un'...Big Data & Analitycs ZeroUno Blockchain4Innovation Cloud Computing ZeroUnoCorCom ...Prima i fatti: in questo 2021 l’Italia è il quarto Paese al mondo più colpito da cyber-attacchi correlati al Covid. Sulla Penisola si sono abbattute 131.197 minacce tra spam ...E dunque – potenzialmente, visto che questa funzionalità era disabilitata sui telefoni esaminati dagli esperti lituani - in grado anche di censurare la libertà di espressione. La pesante accusa, ennes ...