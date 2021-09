A Monreale arriva la monarchia | nozze al Duomo tra Don Jaime di Borbone e Lady Charlotte

(Di sabato 25 settembre 2021) Oggi ail matrimonio tra il Principe Dondidella Due Sicilie Duca di Noto, primogenito della LL.AA.RR. i Duchi di Calabria, eDiana Lindesay-Bethune, figlia minore del Rt. Honourable Lord James Randolph Lindesay-Bethune, XVI Conte di Lindsay, XVI Lord Parbroath, XXV Lord Lindsay of the Byres, XV Lord Kilburnie, Kingsburn and Drumry e diDiana Mary Chamberlayne-Macdonald Contessa di Lindsay. I due “reali” si sposeranno aldialle 10.30 circa, momento in cui è attesa la sposa. Lesaranno celebrate dal Cardinal Gerhard Ludwig Müller. Dopo la celebrazione seguirà un ricevimento al Palazzo Reale di Palermo, eccezionalmente ospitato grazie al volere di Gianfranco Miccichè, ...

