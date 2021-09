“Uomini e Donne”, oggi 24 settembre: Andrea Nicole e Ciprian sempre più vicini (Di venerdì 24 settembre 2021) Con oggi si conclude un’altra settimana all’insegna di Uomini e Donne. Il parterre senior ha dettato le prime battute di questa nuova puntata e non poteva che iniziare col consueto battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. oggi l’elemento di dissonanza è stata l’acconciatura della dama di Torino, la quale ha retto l’attenzione del pubblico … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 24 settembre 2021) Consi conclude un’altra settimana all’insegna di. Il parterre senior ha dettato le prime battute di questa nuova puntata e non poteva che iniziare col consueto battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.l’elemento di dissonanza è stata l’acconciatura della dama di Torino, la quale ha retto l’attenzione del pubblico … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

