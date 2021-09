Ultimo: il 22 ottobre esce “Solo” (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA – L’attesa è finita: il nuovo progetto discografico di Ultimo, “Solo”, è in arrivo venerdì 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. “Solo” segna il ritorno di Ultimo a due anni e mezzo dall’album precedente, durante i quali il cantautore ha collezionato 45 dischi di platino, 17 dischi d’oro ed il primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio (“La favola”, Stadio Olimpico, 4 luglio 2019). Si tratta di un album introspettivo, che mette al centro l’essere umano. La penna inconfondibile dell’autore torna prepotente nei testi, nei quali si mette a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico. “Solo” è il primo album dell’artista autoprodotto dalla sua ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA – L’attesa è finita: il nuovo progetto discografico di, “”, è in arrivo venerdì 22su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. “” segna il ritorno dia due anni e mezzo dall’album precedente, durante i quali il cantautore ha collezionato 45 dischi di platino, 17 dischi d’oro ed il primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio (“La favola”, Stadio Olimpico, 4 luglio 2019). Si tratta di un album introspettivo, che mette al centro l’essere umano. La penna inconfondibile dell’autore torna prepotente nei testi, nei quali si mette a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico. “” è il primo album dell’artista autoprodotto dalla sua ...

