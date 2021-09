Super Smash Bros. Ultimate, l’ultimo personaggio verrà annunciato a ottobre – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) Super Smash Bros. Ultimate riceverà l’ultimo personaggio giocabile, con l’annuncio che verrà effettuato a ottobre con l’ultima puntata.. C’è stato spazio anche per Super Smash Bros. Ultimate nel corso del Nintendo Direct della notte scorse, ma solo per un breve rimando a un evento specifico nel quale il gioco sarà assoluto protagonista il 5 ottobre 2021, come da tradizione, e nel quale verrà annunciato l’ultimo personaggio giocabile aggiuntivo previsto nel cast del picchiaduro Nintendo Switch. “l’ultimo personaggio scaricabile per ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021)riceveràgiocabile, con l’annuncio cheeffettuato acon l’ultima puntata.. C’è stato spazio anche pernel corso delDirect della notte scorse, ma solo per un breve rimando a un evento specifico nel quale il gioco sarà assoluto protagonista il 52021, come da tradizione, e nel qualegiocabile aggiuntivo previsto nel cast del picchiaduroSwitch. “scaricabile per ...

