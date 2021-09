**Roma: Marino, 'da Raggi scuse mentre Pd candida chi mi sfiduciò da notaio'** (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Sono stato molto combattuto nel decidere se scrivere questa riflessione. Per settimane mi sono chiesto se volevo davvero espormi alle critiche che naturalmente genererà. Alla fine ho deciso di fare ancora una volta ciò che sento giusto e non quello che mi sembra più conveniente". Comincia così un lungo post su Fb di Ignazio Marino. L'ex-sindaco di Roma scrive: "Sulla base del mio programma di idee stavo lavorando con mille ostacoli, fino a quando un gruppo di 'Onorevoli Consiglieri' ha deciso di tradire quel progetto di trasformazione che avrebbe fatto bene alla città. Un gruppo di persone che non ha neanche avuto il coRaggio di votare una sfiducia ma si è rifugiato nello studio di un notaio. È poco serio che il Pd candidi adesso quelle stesse persone ad amministrare Roma. Non posso essere silente di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Sono stato molto combattuto nel decidere se scrivere questa riflessione. Per settimane mi sono chiesto se volevo davvero espormi alle critiche che naturalmente genererà. Alla fine ho deciso di fare ancora una volta ciò che sento giusto e non quello che mi sembra più conveniente". Comincia così un lungo post su Fb di Ignazio. L'ex-sindaco di Roma scrive: "Sulla base del mio programma di idee stavo lavorando con mille ostacoli, fino a quando un gruppo di 'Onorevoli Consiglieri' ha deciso di tradire quel progetto di trasformazione che avrebbe fatto bene alla città. Un gruppo di persone che non ha neanche avuto il coo di votare una sfiducia ma si è rifugiato nello studio di un. È poco serio che il Pd candidi adesso quelle stesse persone ad amministrare Roma. Non posso essere silente di ...

