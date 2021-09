Non perderti l’evento gratuito CASIO del 30/9 sull’uso della calcolatrice grafica: scopri di più e registrati (Di venerdì 24 settembre 2021) Anche voi vorreste, come tanti colleghi, saperne di più sull’utilizzo didattico della calcolatrice grafica? CASIO, da sempre impegnata per le Scuole, vi aspetta giovedì 30 settembre, alle 16:30, con un evento online durante il quale offrirà un momento di riflessione sulla calcolatrice grafica dalla sua introduzione agli Esami di Stato nel 2017 ad oggi, dedicato proprio ai L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 settembre 2021) Anche voi vorreste, come tanti colleghi, saperne di più sull’utilizzo didattico, da sempre impegnata per le Scuole, vi aspetta giovedì 30 settembre, alle 16:30, con un evento online durante il quale offrirà un momento di riflessione sulladalla sua introduzione agli Esami di Stato nel 2017 ad oggi, dedicato proprio ai L'articolo .

