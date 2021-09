Mercato | lampo nella notte | Marotta prepara l' assalto a un big della A

Advertising

vivoperlinter : #Mercato: lampo nella notte per l'#Inter. #Marotta prepara l'assalto a un big della #serieA -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato lampo

Inter Dipendenza

Sempre nelle ultime ore viene rilanciata un'altra indiscrezione di. Secondo cittaceleste.it, infatti, l'amministratore delegato interista Marotta da tempo avrebbe messo nel mirino Robin ...Nel mezzo undei blucerchiati, dove Ospina si supera neutralizzando prima la conclusione di ...campo che ci si chiede come sia possibile che sia arrivato qui soltanto l'ultimo giorno di. ...Dopo le voci su un possibile arrivo di Andrè Onana, ecco un'altra traccia importante: l'ad starebbe studiando il piano per un altro regalo a Inzaghi ...Siamo sovente martellati da pubblicità relative ad aspirapolvere dalle prestazioni mirabolanti ma dal prezzo troppo spesso proibitivo. Questo non significa però che il mercato non abbia delle alternat ...