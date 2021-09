Life is Strange: Remastered Collection ha una nuova data di uscita (Di venerdì 24 settembre 2021) Life is Strange: Remastered Collection sarebbe dovuto arrivare il 30 settembre, poco dopo il lancio del nuovo capitolo della serie, Life is Strange: True Colors, ma non sarà così. Questa riedizione infatti, non ha colpito positivamente il pubblico, portando il team di sviluppo a ritardarne l'uscita. Di tutti i mesi che avrebbero potuto scegliere, la scelta è ricaduta sul 1° febbraio 2022, mese abbastanza pieno di uscite di un certo livello. Life is Strange: Remastered Collection, che conterrà al suo interno anche il prequel Before the Storm, potrà contare su texture e modelli rifatti, con un nuovo motore di illuminazione che ne migliora sicuramente l'aspetto nella sua totalità. Anche il processo di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021)issarebbe dovuto arrivare il 30 settembre, poco dopo il lancio del nuovo capitolo della serie,is: True Colors, ma non sarà così. Questa riedizione infatti, non ha colpito positivamente il pubblico, portando il team di sviluppo a ritardarne l'. Di tutti i mesi che avrebbero potuto scegliere, la scelta è ricaduta sul 1° febbraio 2022, mese abbastanza pieno di uscite di un certo livello.is, che conterrà al suo interno anche il prequel Before the Storm, potrà contare su texture e modelli rifatti, con un nuovo motore di illuminazione che ne migliora sicuramente l'aspetto nella sua totalità. Anche il processo di ...

