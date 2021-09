(Di venerdì 24 settembre 2021) Foto: Andrew Burton/Getty Images“Sviluppare una internet decentralizzata direttamente sue offrire ai creator la possibilità di trasformare i follower in fan e i fan in fondi, permettendo loro di continuare a plasmare cultura trattenendo conversazioni significative con il proprio pubblico”. Con questa visione, spiegata da Esthter Crawford responsabile di prodotto per la monetizzazione dei creator,ha esteso da giovedì la funzione Tips agli utenti di tutto il mondo implementando al tempo stesso la possibilità di ricompensare gli account preferiti cone puntando anche al mondo dei non-fungible token. La funzione “mance” era stata lanciata a maggio in versione limitata con il nome di Tip Jar. Diversi utenti con un certo seguito, infatti, inseriscono già d’abitudine nelle proprie bio e nei loro tweet il link ai ...

GassmanGassmann : Come ogni venerdì su @ilvenerdi #GreenHeroes "Darsi una mossa, dalle lavatrici ai monopattini." @Kyoto_Club… - capuanogio : Il video degli insulti razzisti a #Maignan e delle bestemmie urlate durante il riscaldamento di #JuveMilan è una ve… - MarioManca : Scusate, ma cosa mi significa mostrare a Manuel Bortuzzo una foto di prima dell'incidente? Mi sembra una mossa vera… - antocalderone : La mossa di Twitter sui bitcoin vale più di una mancia

Con questa visione, spiegata da Esthter Crawford responsabile di prodotto per la monetizzazione dei creator,ha esteso da giovedì la funzione Tips agli utenti di tutto il mondo implementando ...Poichè, come detto dallo stesso management,non incassa neppure un centesimo dai Tips, può essere che lasia solo una scelta di marketing? La risposta è negativa. Fin dalla sua ...Estesa in tutto il mondo la funzione Tips per sostenere i creatori di contenuti. Accettate anche le criptovalute. Ma il social network guarda ad altro: una internet decentralizzata ...