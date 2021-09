Dying Light 2: Stay Human - Cloud Version in arrivo su Switch (Di venerdì 24 settembre 2021) Lo sviluppatore Techland ha annunciato che Dying Light: Platinum Edition verrà lanciato per Switch il 19 ottobre e Dying Light 2: Stay Human arriverà sulla piattaforma come Dying Light 2: Stay Human - Cloud Version insieme alle piattaforme precedentemente annunciate il 4 febbraio 2022. "Il virus ha vinto e la civiltà è tornata ai secoli bui. La Città, uno degli ultimi insediamenti umani, è sull'orlo del collasso. Più di vent'anni fa ad Harran abbiamo combattuto il virus e abbiamo perso. Ora stiamo perdendo di nuovo. La Città è lacerata dal conflitto. La civiltà è ricaduta nel Medioevo. Eppure, abbiamo ancora speranza", si legge nella descrizione di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) Lo sviluppatore Techland ha annunciato che: Platinum Edition verrà lanciato peril 19 ottobre e2:arriverà sulla piattaforma come2:insieme alle piattaforme precedentemente annunciate il 4 febbraio 2022. "Il virus ha vinto e la civiltà è tornata ai secoli bui. La Città, uno degli ultimi insediamenti umani, è sull'orlo del collasso. Più di vent'anni fa ad Harran abbiamo combattuto il virus e abbiamo perso. Ora stiamo perdendo di nuovo. La Città è lacerata dal conflitto. La civiltà è ricaduta nel Medioevo. Eppure, abbiamo ancora speranza", si legge nella descrizione di ...

Advertising

zazoomblog : Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch supporterà il motion control – Notizia – Nintendo SwitchVideogioch… - Teomanson : RT @NintendoItalia: Padroneggia parkour e combattimenti tattici per sopravvivere in questo brutale RPG open world. Scegli da che parte star… - infoitscienza : Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch supporterà il motion control – Notizia – Nintendo SwitchVideogioch… - alolanfede : Dying Light però PEZZONE cazzo speriamo giri decentemente #NintendoDirect - NintendoItalia : Padroneggia parkour e combattimenti tattici per sopravvivere in questo brutale RPG open world. Scegli da che parte… -