Draghi sull'Afghanistan: «Un G20 straordinario con al centro le donne e diritti negati»» (Di venerdì 24 settembre 2021) Un G20 straordinario, dedicato all'Afghanistan, sotto la presidenza italiana. Mario Draghi lo ha annunciato in videoconferenza, davanti a un centinaio di leader mondiali riuniti a New York per l'Assemblea generale dell'Onu. «La situazione umanitaria in Afghanistan è la più immediata e condivisa preoccupazione, anche per l'avvicinarsi dell'inverno», ha spiegato il presidente del Consiglio, che ha esortato ad affrontare la «catastrofe sociale e civile» per evitare che il Paese «torni ad essere una minaccia per la sicurezza internazionale (riferendosi alla presenza di gruppi affiliati ad Al-Qaeda e Daesh)».

