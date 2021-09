Cosmi su Dybala | «È il futuro della Juve | ma deve svegliarsi»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 settembre 2021) Serse, allenatore, ha rilasciato un’intervista, parlando così die di Paulo. Le sue dichiarazioni Ospite in collegamento su Sky Sport 24, Serseha usato parole dirette nei confronti di Paulo. Il pensiero dell’allenatore. «? Sì. Sulla concezionefascia ho le mie idee precise, che prescindono dal numero di presenze ma si basano sulla personalità, sul rappresentare l’allenatore in campo. È un compito più complicato rispetto a quella che può essere la coreografia di una fascia.è il, ma. Aveva tutto per poter essere il dopo Del Piero. Nella prima ...