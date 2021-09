Vaccini, Luigi Di Maio ospite ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Salvini con il piede in due scarpe risulta ambiguo” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Salvini dovrebbe aver capito che quando stai al governo o tieni una linea responsabile, porti a casa i risultati e tuteli l’interesse dei cittadini, oppure se vuoi tenere un piede in due scarpe risulti ambiguo”. Così Luigi Di Maio ad Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda su Nove ha commentato l’atteggiamento ondivago del leader del Carroccio su Green pass e Vaccini. Inoltre, ha aggiunto il ministro degli Esteri, “le continue diatribe tra le forze politiche del centrodestra, in particolare tra Salvini e Meloni, sono solo l’anticamera di quello che, spero mai, vedremo un giorno in un governo di centrodestra, cioè litigi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “dovrebbe aver capito che quando stai al governo o tieni una linea responsabile, porti a casa iti e tuteli l’interesse dei cittadini, oppure se vuoi tenere unin duerisulti”. CosìDiad Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda suha commentato l’atteggiamento ondivago del leader del Carroccio su Green pass e. Inoltre, ha aggiunto il ministro degli Esteri, “le continue diatribe tra le forze politiche del centrodestra, in particolare trae Meloni, sono solo l’anticamera di quello che, spero mai, vedremo un giorno in un governo di centrodestra, cioè litigi ...

