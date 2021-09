Roma, Amstaff aggredisce un cagnolino: l’anziano proprietario cade e finisce al pronto soccorso (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora un’aggressione ai danni di un cagnolino. Ancora una volta l’episodio si è verificato a Roma, nel quartiere Tuscolano Don Bosco. Un cane di piccola taglia martedì sera, in via Marco Fulvio Nobiliore, che stava passeggiando con il suo anziano proprietario, è stato aggredito da un Amstaff, forse “infastidito” dal suo abbaiare. Leggi anche: Terrore al Tuscolano, due pitbull aggrediscono bassotto. Il proprietario nega, si cercano testimoni cagnolino aggredito al Tuscolano Il cagnolino, che era tenuto al guinzaglio, è stato aggredito e addentato dall’Amstaff. Il proprietario, un anziano, che voleva solo passeggiare e trascorrere qualche ora con il suo amico a quattro zampe ha avuto la peggio: in quegli attimi concitati è caduto a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora un’aggressione ai danni di un. Ancora una volta l’episodio si è verificato a, nel quartiere Tuscolano Don Bosco. Un cane di piccola taglia martedì sera, in via Marco Fulvio Nobiliore, che stava passeggiando con il suo anziano, è stato aggredito da un, forse “infastidito” dal suo abbaiare. Leggi anche: Terrore al Tuscolano, due pitbull aggrediscono bassotto. Ilnega, si cercano testimoniaggredito al Tuscolano Il, che era tenuto al guinzaglio, è stato aggredito e addentato dall’. Il, un anziano, che voleva solo passeggiare e trascorrere qualche ora con il suo amico a quattro zampe ha avuto la peggio: in quegli attimi concitati è caduto a ...

