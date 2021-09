Papa Francesco | nipote Bergoglio ferito in attacco a Ong di Buenos Aires

(Di giovedì 23 settembre 2021) Josédi, è stato aggredito eda un gruppo di criminali in unrealizzato all'inizio del mese in un ufficio della fondazione...

Advertising

fattoquotidiano : “Alcuni prelati mi volevano morto”: il Papa accusa chi prepara il Conclave [di Francesco A. Grana] - eziomauro : Papa Francesco: 'Alcuni mi volevano morto, già preparavano il Conclave' - Corriere : Papa Francesco: «Alcuni mi volevano morto, già preparavano il Conclave. Ma sono ancora vivo» - acistampa : RT @acistampa: Nella Messa che inaugura la plenaria per i cinquanta anni del CCEE, Papa Francesco mostra il volto di una Europa malata di s… - lu33n : ho levato la madonna delle grazie papà francesco e un altra madonna da sotto al mio comodino (me li aveva messi mia… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

ilmessaggero.it

Tra i numerosi temi trattati dal porporato non poteva mancare un riferimento sulla possibilità di un viaggio in Russia di. Parolin ha spiegato che il pontefice è interessato ad andare ...José Bergoglio , nipote di, è stato aggredito e ferito da un gruppo di criminali in un attacco realizzato all'inizio del mese in un ufficio della fondazione argentina Haciendo Lo . Il fatto è avvenuto il 3 ..."Aiutiamo l'Europa di oggi, malata di stanchezza, a ritrovare il volto sempre giovane di Gesù e della sua sposa". Papa Francesco ha concluso con questo invito l'omelia della messa celebrata nella basi ...Papa Francesco con la medaglia d’oro olimpica al collo e alle sue spalle un sorridente Vladimir Aceti, a Tokyo con la 4x400 maschile e mista. Una rappresentanza di atleti delle Fiamme Gialle è stata r ...