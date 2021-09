Paolo Rossi, da “carrasco do Brasil” a “Pablito” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Un giorno un tassista, dopo avermi riconosciuto, s’è fermato, ha accostato e mi ha intimato di scendere. Ho dovuto discutere per un po’ prima di riuscire a fargli cambiare idea: mi ha riportato in hotel. Quei tre gol del Mondiale di Spagna, quelli che hanno fatto piangere un intero popolo, non erano ancora stati digeriti, forse non lo saranno mai“. La racconta così lo stesso Paolo Rossi, anni dopo, cosa è stato lui e tutta quella Nazionale italiana di calcio capace di riportare la Coppa del Mondo nel 1982 al nostro Paese, trofeo che mancava dal lontanissimo 1938. Tre gol che gli sono valsi il soprannome di carrasco do Brasil, ovvero il boia del Brasile. Ma i gol in realtà erano sei, uno in più di Karl Heinz Rumenigge, e ne decretano lo status di capocannoniere, che gli vale il pallone d’oro (prima ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 settembre 2021) “Un giorno un tassista, dopo avermi riconosciuto, s’è fermato, ha accostato e mi ha intimato di scendere. Ho dovuto discutere per un po’ prima di riuscire a fargli cambiare idea: mi ha riportato in hotel. Quei tre gol del Mondiale di Spagna, quelli che hanno fatto piangere un intero popolo, non erano ancora stati digeriti, forse non lo saranno mai“. La racconta così lo stesso, anni dopo, cosa è stato lui e tutta quella Nazionale italiana di calcio capace di riportare la Coppa del Mondo nel 1982 al nostro Paese, trofeo che mancava dal lontanissimo 1938. Tre gol che gli sono valsi il soprannome dido, ovvero il boia dele. Ma i gol in realtà erano sei, uno in più di Karl Heinz Rumenigge, e ne decretano lo status di capocannoniere, che gli vale il pallone d’oro (prima ...

