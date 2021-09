(Di giovedì 23 settembre 2021) Gli assessori chiedono una nuova organizzazione del settore: inquadrati come chi lavora in ospedale. Ma i sindacati alzano le barricate di GIULIA PROSPERETTI

infoitsalute : Le Regioni contro i medici di base: ora la riforma - LuciaLaVita1 : RT @ala_rico: @AlexTheLondoner @illusioneottica @myrtamerlino @virginiaraggi Cercano dappertutto, a Genova, sulle spiagge, spazzatura o men… - Pincopanco999 : RT @Dragomir2222: Salvinello da un aiuto agli amici del cdx/csx contro #VirginiaRaggiSindaca ma, come i loro compari dei #RotoliDiStampaIgi… - Maxwell51410 : @Palazzo_Chigi Grazie al presidente @GiuseppeConteIT e con le sue sofferte scelte, contro tutte le regioni e partit… - innaturale_it : A luglio le #alluvioni in #Europa hanno devastato intere regioni e, mentre la scienza punta il dito contro il risca… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni contro

Quotidiano.net

Dopo il caos dell'anno scorso quando dopo la prima ondata del Covid moltesi trovarono a corto di dosi per vaccinare la popolazione più fragilel'influenza, quest'anno la lezione ...Gli assessori chiedono una nuova organizzazione del settore: inquadrati come chi lavora in ospedale. Ma i sindacati alzano le barricate di GIULIA PROSPERETTIE mette in guardia: con la ‘Covid Economy’ è cresciuta la capacità imprenditoriale della criminalità organizzata. Cresce la preoccupazione per i legami tra organizzazioni criminose italiane e stranier ...Le Regioni si sono mosse in tempo senza i ritardi dell’anno scorso, prenotando una ampia dote di dosi con gare partite già questa estate ...