**Calcio: Serie A, Sampdoria-Napoli 0-4** (Di giovedì 23 settembre 2021) Genova, 23 set. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 4-0 la Sampdoria nel posticipo della quinta giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. A decidere il match la doppietta di Osimhen al 10' e al 50' e i gol di Fabian Ruiz al 39' e Zielinski al 59'. In classifica gli azzurri restano al comando a punteggio pieno con 15 punti, due in più di Inter e Milan, mentre i blucerchiati restano fermi a quota 5 in dodicesima piazza insieme alla Juventus. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Genova, 23 set. - (Adnkronos) - Ilbatte 4-0 lanel posticipo della quinta giornata diA disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. A decidere il match la doppietta di Osimhen al 10' e al 50' e i gol di Fabian Ruiz al 39' e Zielinski al 59'. In classifica gli azzurri restano al comando a punteggio pieno con 15 punti, due in più di Inter e Milan, mentre i blucerchiati restano fermi a quota 5 in dodicesima piazza insieme alla Juventus.

GENOVA - Con un roboante 4 - 0 , il secondo consecutivo dopo quello inflitto all'Udinese alla Dacia Arena, il Napoli espugna anche il Ferraris di Genova contro la Sampdoria e prosegue la propria ...

