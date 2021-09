“Animali Fantastici 3”, svelati il titolo e la data d’uscita del prequel di Harry Potter (Di giovedì 23 settembre 2021) Doppia sorpresa per i fan di Harry Potter. Alcune ore fa, infatti, la Warner Bros. ha annunciato in maniera inaspettata il titolo e la data d’uscita del terzo capitolo di Animali Fantastici. La saga prequel, nata dalla penna di J.K. Rowling, ci trasporta ancora una volta nel mondo magico, raccontando gli eventi che sono avvenuti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 23 settembre 2021) Doppia sorpresa per i fan di. Alcune ore fa, infatti, la Warner Bros. ha annunciato in maniera inaspettata ile ladel terzo capitolo di. La saga, nata dalla penna di J.K. Rowling, ci trasporta ancora una volta nel mondo magico, raccontando gli eventi che sono avvenuti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

