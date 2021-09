Zona Bianca 22 settembre | gli ospiti di questa sera su Rete 4

Advertising

sportface2016 : +++La capienza degli stadi, in zona bianca, rimane al 50%. Una nuova decisione verrà presa il primo di ottobre+++ #SerieA #Calcio - Keynesblog : RT @BruschelliCarla: Zona bianca, 23 Settembre, è stato più facile di quanto pensassi mostrare chi sono quelli di Ippocrate e cure domicili… - Antonel73347356 : @CristaB36878219 @zona_bianca @giusbrindisi Conduttore?? Lei è magnanimo! - Antonel73347356 : @zona_bianca @giusbrindisi Si si, aspetta e spera... - Natinatinati6 : RT @Anna2Ary: A Zona Bianca Michele Giarrusso sbotta e non riesce a trattenere il suo sdegno. -

Ultime Notizie dalla rete : Zona Bianca

In Friuli Venezia Giulia su 3.710 tamponi molecolari sono stati rilevati 56 nuovi contagi (tra cui due migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività dell'1,51%. Sono inoltre 5.639 i ......agenti nelladi confine a Del Rio, in Texas. La crisi umanitaria al confine col Messico, che coinvolge soprattutto migliaia di migranti provenienti da Haiti, da giorni imbarazza la Casa...(Sputnik Italia) DATI IN MIGLIORAMENTO: PIEMONTE RESTA IN ZONA BIANCA. Nella settimana 13-19 settembre, in Piemonte, il numero dei nuovi casi segnalati risulta stabile rispetto alla settimana ...Il valore dell’incidenza e il numero dei ricoveri ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca. DATI IN MIGLIORAMENTO: PIEMONTE RESTA IN ZONA BIANCA. Nella s ...