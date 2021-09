“Un azzardo” | i dubbi sulla scelta del Milan si fanno più forti

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilaffronta il Venezia ancora in piena emergenza con Ibrahimovic e Giroud fuori causa: c’è unche alimenta irossonera Fuori in sette: dopo il pareggio con la Juventus, ilaffronta il Venezia e lo fa con mezza squadra fuori causa. Ad essere in emergenza è soprattutto il reparto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MarlonJD1978 : @Marcell92741535 @Capezzone @LaVeritaWeb Di questa cosa non ne sono a conoscenza. Io parlo solo di dubbi su potenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : azzardo dubbi

SerieANews

Russo non ha: 'Questo Napoli ha la cazzimma, è un Napoli operaio e corsaro e ieri alla Dacia ... Nessunsul campionato, insiste il parlamentare 5S, ma 'pare evidente che una Juve a meno ...... autrice tra l'altro di "Finanza e potere lungo le nuove vie della Seta", non hadi fronte ... "Un popolo che, negli investimenti, ama incredibilmente l', inconsciamente fiducioso che poi ...Con la diffusione di truffe di qualsiasi tipo in rete, può diventare molto difficile, per qualsiasi tipologia di giocatore che si rispetti, potersi ...Tudor fa il misterioso, restano parecchi dubbi. Il modulo: sarà 3-4-2-1, 3-4-1-2 o 3-5-2? Sono davvero tanti i dubbi riguardanti gli undici titolari gialloblù che domani scenderanno in campo domani co ...