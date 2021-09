Raro potente terremoto, gente in strada, paura e crolli: scossa magnitudo 6.0 (Video) (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Video a fine articolo). Raro potente terremoto scuote il sudest dell’Australia: gente in strada, paura e crolli da Melbourne a Sydney FOTO e Video. Un forte terremoto ha scosso il sudest dell'Australia: è stato avvertito a Melbourne e a Sydney, provocando tanta paura e danni ad edifici. Un terremoto magnitudo 6.0 ha scosso il sudest dell’Australia alle 09:15 ora locale, le 01:15 ora italiana. Secondo l’istituto Geoscience Australia la scossa ha avuto come epicentro la cittadina di Mansfield, nello stato del Victoria, a un centinaio di km da Melbourne, e ipocentro a circa 10 km. Il terremoto è stato avvertito a Melbourne e fino ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 settembre 2021) (a fine articolo).scuote il sudest dell’Australia:inda Melbourne a Sydney FOTO e. Un forteha scosso il sudest dell'Australia: è stato avvertito a Melbourne e a Sydney, provocando tantae danni ad edifici. Un6.0 ha scosso il sudest dell’Australia alle 09:15 ora locale, le 01:15 ora italiana. Secondo l’istituto Geoscience Australia laha avuto come epicentro la cittadina di Mansfield, nello stato del Victoria, a un centinaio di km da Melbourne, e ipocentro a circa 10 km. Ilè stato avvertito a Melbourne e fino ...

Raro potente terremoto scuote il sudest dell’Australia: gente in strada, paura e crolli da Melbourne a Sydney [FOTO e VIDEO] MeteoWeb Australia: sisma di magnitudo 5.9 nella periferia di Melbourne, danni anche in città Il terremoto è stato il maggiore registrato in Australia da quando un sisma di magnitudo 6,6 ha colpito 210 chilometri (130 miglia) al largo della città costiera nord-occidentale di Broome nel 2019 No ...

