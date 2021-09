Napoli, Demme corre verso il recupero: in panchina con la Sampdoria? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Buonissime notizie arrivano dall’infermeria del Napoli. Diego Demme infatti, infortunatosi in un’amichevole estiva precampionato, pare ormai pronto per rientrare tra i convocati. Il regista tedesco si allena già da una settimana in gruppo e negli ultimi giorni ha anche preso parte alle partitelle con i compagni. Domani il Napoli sarà impegnato a Genova per la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Buonissime notizie arrivano dall’infermeria del. Diegoinfatti, infortunatosi in un’amichevole estiva precampionato, pare ormai pronto per rientrare tra i convocati. Il regista tedesco si allena già da una settimana in gruppo e negli ultimi giorni ha anche preso parte alle partitelle con i compagni. Domani ilsarà impegnato a Genova per la L'articolo

Advertising

ZoeMHSC : RT @cn1926it: #Lobotka e #Demme stanno meglio: spunta la data del loro ritorno in campo - gafrake : @jeremymene7 La panchina del Milan fa vagare rispetto a quella del Napoli Demme ,lobo , lozano , mertens , elmas , rrahmani, petagna…..ecc - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdM – Napoli, Demme potrebbe tornate ad inizio ottobre: CdM – Napoli, D… - MundoNapoli : Corriere del Mezzogiorno: Demme potrebbe rientrare per la partita Fiorentina-Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Demme potrebbe recuperare per la gara contro la Fiorentina del 3 ottobre -