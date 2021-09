MotoGP oggi, Test Misano 2021: orari 22 settembre, tv, programma, streaming (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo la prima giornata di ieri, si vanno a concludere i Test di Misano 2021 riservati alla MotoGP. Sulla pista intitolata a Marco Simoncelli, i piloti della classe regina avranno l’occasione di tornare in pista per le ultime 7 ore di lavoro. Si inizierà alle ore 10.00 e si terminerà alle ore 18.00, con un’ora di pausa pranzo tra le ore 13.00 e 14.00. Per quanto visto ieri, i team sono già proiettati verso il prossimo campionato. La Honda, per esempio, ha provato le 2022-spec RC213V, la Ducati ha fatto diverse comparazioni sui telai dell’anno venturo, mentre l’Aprilia ha lavorato sulle ali anteriori (più snelle rispetto a quelle di questa annata), infine in casa Yamaha, Fabio Quartararo ha girato con la M1 in versione 2022. Francesco Bagnaia (Ducati) ha fatto segnare un ottimo 1:31.524, distanziando di 107 millesimi Pol ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo la prima giornata di ieri, si vanno a concludere idiriservati alla. Sulla pista intitolata a Marco Simoncelli, i piloti della classe regina avranno l’occasione di tornare in pista per le ultime 7 ore di lavoro. Si inizierà alle ore 10.00 e si terminerà alle ore 18.00, con un’ora di pausa pranzo tra le ore 13.00 e 14.00. Per quanto visto ieri, i team sono già proiettati verso il prossimo campionato. La Honda, per esempio, ha provato le 2022-spec RC213V, la Ducati ha fatto diverse comparazioni sui telai dell’anno venturo, mentre l’Aprilia ha lavorato sulle ali anteriori (più snelle rispetto a quelle di questa annata), infine in casa Yamaha, Fabio Quartararo ha girato con la M1 in versione 2022. Francesco Bagnaia (Ducati) ha fatto segnare un ottimo 1:31.524, distanziando di 107 millesimi Pol ...

Advertising

PeccoBagnaia : Vincere a Misano in MotoGP “È il sogno di un ragazzo italiano, La strada di casa che porta lontano” Quella cas… - Eurosport_IT : ???? Il bottino di oggi: ??? Bagnaia, Bastianini (MotoGP) ???? ??? Foggia, Antonelli, Migno (Moto3) ?????? ?? Tacchini (C1 5… - SkySportMotoGP : MotoGP, test Misano: le novità in pista viste oggi. FOTO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - AndreaEttori : Mir oggi ha provato un nuovo motore portato da Suzuki. È evidente che è su questo aspetto che i tecnici giapponesi… - _snookbiebs : MARC MARQUEZ E FABIO QUARTARARO AI TEST DI OGGI A MISANO. PASSIONE, GRINTA, TECNICA. HANNO TUTTO! Come posso esser… -