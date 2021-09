Meloni e Michetti: “Ridare dignità a Roma, serve subito un assessore alle periferie” (video) (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Bisogna Ridare dignità a Roma, è una città che ha bisogno di essere amata. Addirittura mi hanno vietato di parlare dell’antica Roma, il nostro orgoglio. A Roma il cittadino era al centro del sistema mentre qui al centro ci sono gli interessi delle grandi banche e non della collettività». Lo ha detto Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma, ad una iniziativa elettorale con la leader di FdI Giorgia Meloni a Centocelle. «La prima cosa che farò da sindaco – ha aggiunto – è istituire un assessore per le periferie, è il primo pensiero del sindaco perché la riqualificazione dei quartieri dovrà ripartire da qui. Abbiamo bisogno di servizi, asili nido, verde attrezzato, di trasporti efficienti. Abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Bisogna, è una città che ha bisogno di essere amata. Addirittura mi hanno vietato di parlare dell’antica, il nostro orgoglio. Ail cittadino era al centro del sistema mentre qui al centro ci sono gli interessi delle grandi banche e non della collettività». Lo ha detto Enrico, candidato del centrodestra a sindaco di, ad una iniziativa elettorale con la leader di FdI Giorgiaa Centocelle. «La prima cosa che farò da sindaco – ha aggiunto – è istituire unper le, è il primo pensiero del sindaco perché la riqualificazione dei quartieri dovrà ripartire da qui. Abbiamo bisogno di servizi, asili nido, verde attrezzato, di trasporti efficienti. Abbiamo ...

fattoquotidiano : “Enri’, sei stanco?”: il dimenticabile comizio di Meloni e Michetti in piazza del Popolo. “Non va ai confronti? Meg… - fattoquotidiano : IL COMIZIO DI MICHETTI A ROMA BallerIne, arti marziali e tante sedie per riempire in Piazza del Popolo (di… - FratellidItalia : #Meloni: “Il fatto che Raggi, Gualtieri, Calenda facciano comunella contro #Michetti significa che il fatto che van… - SecolodItalia1 : Meloni e Michetti: “Ridare dignità a Roma, serve subito un assessore alle periferie” (video) - Luca_Arioli : RT @Luca_Arioli: Ci vediamo tra poco a Piazza dei Mirti (Centocelle) con Giorgia Meloni e con Enrico Michetti! -