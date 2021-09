L’Ispettore Coliandro 8, perché non c’è Gargiulo? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nel vedere gli episodi de L’Ispettore Coliandro 8, in onda su Raidue a partire dal 22 settembre 2021, i fan della serie tv con Giampaolo Morelli e diretta dai Manetti Bros. e da Milena Cocozza avranno notato un’assenza nel cast. Non si vede, infatti, L’Ispettore Capo Gargiulo, interpretato fin dalla prima stagione da Giuseppe Soleri. Come mai ne L’Ispettore Coliandro 8 non c’è Gargiulo? Il motivo è molto semplice, e non ha niente a che fare con incomprensioni sul set o divergenze artistiche. Semplicemente, Soleri -il cui vero cognome è Saccà- è sempre più impegnato nel suo ruolo di produttore cinematografico e televisivo, motivo per cui ha dovuto momentaneamente mettere da parte la sua carriera da attore. Giuseppe Saccà a fine del luglio scorso è stato nominato ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nel vedere gli episodi de8, in onda su Raidue a partire dal 22 settembre 2021, i fan della serie tv con Giampaolo Morelli e diretta dai Manetti Bros. e da Milena Cocozza avranno notato un’assenza nel cast. Non si vede, infatti,Capo, interpretato fin dalla prima stagione da Giuseppe Soleri. Come mai ne8 non c’è? Il motivo è molto semplice, e non ha niente a che fare con incomprensioni sul set o divergenze artistiche. Semplicemente, Soleri -il cui vero cognome è Saccà- è sempre più impegnato nel suo ruolo di produttore cinematografico e televisivo, motivo per cui ha dovuto momentaneamente mettere da parte la sua carriera da attore. Giuseppe Saccà a fine del luglio scorso è stato nominato ...

