Lazio, Hysaj: 'Sarri più motivato ora che in passato. Derby? Non ci penso' (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA - Sta vivendo una stagione da protagonista, Elseid Hysaj. Sempre presente, è uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri. Si è ambientato alla grande, ha segnato pure un gol in questo inizio di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA - Sta vivendo una stagione da protagonista, Elseid. Sempre presente, è uno dei fedelissimi di Maurizio. Si è ambientato alla grande, ha segnato pure un gol in questo inizio di ...

Advertising

OfficialSSLazio : #Hysaj ?? '#Sarri è ancora più motivato rispetto al passato, gli piace essere alla Lazio e si vede. Sta trasmettendo… - radiosei : Hysaj: “Alla Lazio a prescindere da Sarri. E’ super motivato, presto sarà la sua Lazio!” (AUDIO) - laziopress : Torino-Lazio, Hysaj: “Dobbiamo credere in noi stessi. A Sarri piace stare qui, prima o poi ci divertiremo”… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Lazio, Hysaj: 'Sarri è molto carico. Pensiamo al Torino, non al derby' - pasqualinipatri : Torino-Lazio, Hysaj: “Dobbiamo credere in noi stessi. A Sarri piace stare qui, prima o poi ci divertiremo”… -