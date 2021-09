Il Soldino del Mulino Bianco sta tornando: è la merenda per nostalgici (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mulino Bianco rimette in commercio il Soldino in edizione limitata con scatola di latta personalizzata. Pronti ad ordinarlo? Il Soldino di Mulino Bianco sta tornando. Un regalo, questo, pensato soprattutto per chi è cresciuto negli anni ’80 e ’90 ed ha assaporato questa merendina ‘nostalgia‘. La riedizione del Soldino, stando a Dissapore, non arriverà sugli scaffali dei supermercati. Si tratterà, infatti, di una edizione limitata, ordinabile sul sito. Riceverete così la storica merenda fatta di pan di spagna e ripiena di crema di cacao in una scatola di latta personalizzata. Il prezzo è di 24 euro. Quali sono i valori nutrizionali? Sempre su Dissapore leggiamo: “energia: per 100 grammi, 1779 kJ o 425 kcal; per pezzo (40 g), ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 settembre 2021)rimette in commercio ilin edizione limitata con scatola di latta personalizzata. Pronti ad ordinarlo? Ildista. Un regalo, questo, pensato soprattutto per chi è cresciuto negli anni ’80 e ’90 ed ha assaporato questa merendina ‘nostalgia‘. La riedizione del, stando a Dissapore, non arriverà sugli scaffali dei supermercati. Si tratterà, infatti, di una edizione limitata, ordinabile sul sito. Riceverete così la storicafatta di pan di spagna e ripiena di crema di cacao in una scatola di latta personalizzata. Il prezzo è di 24 euro. Quali sono i valori nutrizionali? Sempre su Dissapore leggiamo: “energia: per 100 grammi, 1779 kJ o 425 kcal; per pezzo (40 g), ...

Advertising

PrinceDavid_BEL : Capisci kel momento di loggare out da Twitter quando la maggior parte dei tweets sono x il 'ritorno del #Soldino' del #MulinoBianco ?????? - nucciaportraits : @Luca__Pagani Se la #Lega continua di questo passo, dovrà rinunciare alla sua aspirazione nazionale e ritornarsene… - Apapi_84 : Il soldino. ???? - AAndreafusco1 : RT @occhio_notizie: Pr0nti per il ritorno del #Soldino di #MulinoBianco ? - occhio_notizie : Pr0nti per il ritorno del #Soldino di #MulinoBianco ? -