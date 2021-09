Il programma Artemis arranca e la NASA riorganizza il dipartimento per l' esplorazione spaziale umana

Advertising

_AliveUniverse : #Artemis La NASA ha annunciato la scelta: nel 2023 il rover #VIPER atterrerà vicino al bordo occidentale del crater… - infoiteconomia : Programma Artemis: 5 aziende per i lander lunari | Punto Informatico - puntotweet : Programma Artemis: 5 aziende per i lander lunari -

Ultime Notizie dalla rete : programma Artemis

Punto Informatico

Il progetto di Viper per trovare acqua sulla Luna La missione del rover della Nasa fa parte del più vasto, in collaborazione con diverse agenzie spaziali internazionali tra cui ...L'agenzia spaziale statunitense ha annunciato dove atterrerà il rover NASA VIPER sulla Luna . La missione è stata annunciata alla fine del 2019 e si inserisce all'interno delper riportare l'essere umano sul nostro satellite naturale. La presenza di acqua sulla Luna in zone illuminate e in ombra sarà fondamentale per il futuro. L'idea è quella di ...Si occuperà principalmente dello sviluppo delle missioni che porteranno l'uomo sulla Luna e Marte, e avrà l'arduo compito di tenere in carreggiata il programma Artemis che è attualmente a ...Il rover Viper comincerà le ricerche di ghiaccio nel cratere Nobile al Polo Sud. Il lancio del 2023. La missione dovrà dare risposte in vista delle future missioni spaziali e di possibili colonie uman ...